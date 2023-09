Antes e depois de cirurgia plástica em mulher de 68 anos viraliza

A- A+

O antes e depois de uma mulher, de 68 anos, após realizar uma cirurgia plástica, na Turquia, tem causado polêmica nas redes sociais. Internautas ficaram surpresos com a mudança na aparência depois do procedimento estético.

As imagens foram compartilhadas pelo cirurgião turco, Dr. May, e levantaram dúvidas se realmente era a mesma paciente devido à diferença. Em ângulos diferentes, a paciente aparece quase irreconhecível.

“Deve ser mãe e filha. De forma alguma é a mesma pessoa”, opinou um internauta. “Acho que pode estar com photoshop”, comentou outra. “Não pode ser real. Como isso é possível?”, perguntou mais um.

O médico explicou que a idosa passou por uma rinoplastia, um facelift, que puxa as peles do rosto e do pescoço para eliminar sinais evidentes de envelhecimento, e uma blefaroplastia, um procedimento para retirar excessos de pele da região dos olhos. Segundo ele, as imagens refletem o resultado de 2 anos de cicatrização e esclareceu nos comentários que a diferença vem apenas das cirurgias.

Veja também

luto Quem eram os pacientes famosos de Rafael Puglisi, dentista com "morte suspeita" em SP