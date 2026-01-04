Anthony Joshua faz 1ª manifestação pública após acidente na Nigéria: 'Guardião dos meus irmãos'

A- A+

Leia também

• Mais de 30 mortos e vários sequestrados por grupos armados na Nigéria

• Nigéria vence Tunísia e garante nas oitavas da Copa Africana

• Bombardeios dos EUA na Nigéria tiveram como alvo extremistas do EI e Lakurawa





O boxeador britânico Anthony Joshua divulgou neste domingo sua primeira manifestação pública depois do acidente de carro na Nigéria em que se feriu e que matou dois membros de sua equipe, no dia 29 de dezembro.



O campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados publicou duas imagens no Instagram. Em uma delas, ele está sentado ao lado de sua mãe e de três outras mulheres, uma das quais segura uma fotografia de Sina Ghami. Na legenda, escreveu "Guardião dos meus irmãos".



Ghami, que era preparador físico, e Latif "Latz" Ayodeleo, treinador na equipe de Joshua, morreram no acidente na Nigéria. O carro em que eles estavam bateu em um caminhão em uma rodovia perto de Lagos. Joshua foi levado ao hospital, recebeu alta na quarta-feira e retornou ao Reino Unido antes dos funerais de Ghami e Latz.



Na sexta-feira, a polícia nigeriana divulgou que Adeniyi Mobolaji Kayode, que dirigia o carro, foi indiciado pelo acidente. Investigações preliminares mostraram que o veículo estava acima do limite de velocidade e que um dos pneus furou antes da colisão com o caminhão parado no acostamento.



Filho de pais nigerianos, Joshua estava de férias no país africano após sua vitória por nocaute no sexto round contra o youtuber Jake Paul, em Miami, em dezembro.

Veja também