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Tecnologia Anthropic desbanca SpaceX e tem o maior IPO da História; veja as maiores estreias na Bolsa Companhia fundada por Dario Amodei levantou US$ 81,3 bilhões na estreia no mercado de ações

A inteligência artificial (IA) já tem um preço, e ele é bem alto. A Anthropic estabeleceu nesta quarta-feira (18) em US$ 83 o preço de suas ações que serão comercializadas na Nasdaq, a Bolsa americana de empresas de tecnologia, as operações começam já nesta quinta-feira. O valor vai US$ 5 além da faixa alta esperada para a oferta inicial de ações (IPO). Ao oferecer 980 milhões de ações, a Anthropic levantou US$ 81,3 bilhões, tornando o seu IPO no maior da História.

Antes, a companhia havia fixado o preço da operação entre US$ 70 e US$ 78 por ação. No topo da faixa, isso avaliaria a empresa em US$ 1,4 trilhão, mas, segundo a Bloomberg, a oferta inicial de ações atraiu uma demanda cerca de seis vezes superior ao número de ações disponíveis, o que ajudou a inflacionar o valor.

Ainda não é possível saber o valor total da companhia, que depende do total de papéis em circulação, mas os US$ 83 por ação já colocam a Anthropic perto da faixa de US$ 1,5 trilhão.

Veja os maiores IPOs (em US$ bilhões)

Com esse valor, os 81,3 bilhões estão bem acima dos US$ 64 bilhões esperados anteriormente, além da alta no valor, a companhia colocou mais ações no mercado (980 milhões contra 825 milhões projetados inicialmente).

Além disso, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC podem entrar na oferta em lote adicional de ações, pagando US$ 26 bilhões, o que poderia elevar o IPO para US$ 107,3 bilhões.

Space X era o recorde anterior

O recorde dos IPOs pertencia à SpaceX, de Elon Musk, que levantou US$ 75 bilhões inicialmente, e atingiu US$ 85,7 bilhões após os coordenadores da operação exercerem a opção de compra de ações adicionais.

"Essa é uma avaliação típica de empresas de tecnologia em fase de crescimento acelerado. Importante observar que o mercado parece estar avaliando muito bem o Claude, com potencial aplicação de IA em diversos negócios/empresas. Finalmente, o valor está baseado na alocação de capital de outras empresas de tecnologia e o que suportaria a tese de crescimento da Antropic", afirmou Hugo Tadeu, professor da Fundação Dom Cabral.

A avaliação é uma ótima notícia também para todo o setor de IA. A Anthropic é a primeira empresa “pura” do setor a ir ao mercado, assim como a OpenAI, o foco dela é no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs) e ferramentas que habitam sua órbita.

Cerebras, Accelevation e SpaceX abriram capital recentemente, mas todas estão ligadas à infraestrutura, como chips e data centers. Com a alta valorização da Anthropic, a resposta dos investidores é de que o potencial da tecnologia, que deu origem aos chatbots inteligentes do mundo atual, é alto.

"Em um momento em que os investidores estão bastante apreensivos em relação ao setor de tecnologia como um todo e o momento sombrio da Nvidia lança uma sombra sobre o setor, a abertura de capital da Anthropic representa uma grande vitória no curto prazo para o setor de tecnologia e deve ajudar a restaurar parte da confiança dos investidores de que a tese de crescimento da Revolução da IA não está perdendo força", escreveu o analista Dan Ives, do banco de investimentos Yorkville Ives.

Nesta quarta (18), a Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas, a atenção dos investidores foi desviada dos sólidos resultados da Nvidia para o IPO da Anthropic. O Dow Jones recuou 1,11% e o índice amplo S&P 500 perdeu 0,23%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,42%.

Aceleração jamais vista

Os números superlativos da Anthropic são surpreendentes para uma empresa que há um ano não era nem protagonista do setor, era uma coadjuvante de luxo da OpenAI e de outras big techs. Agora, ela é uma nova gigante do setor, como explica Anderson Soares, vice-presidente da AI Brasil:

"Saiu uma nova big tech. E é diferente porque ela agride o SaaS (Software as a Service), que sempre foi o queridinho de investimentos e novos negócios".

Em setembro de 2025, a Anthropic estava avaliada em US$ 183 bilhões, enquanto, no mesmo período, a OpenAI valia US$ 500 bilhões. Em fevereiro deste ano, a companhia tinha crescido para US$ 380 bilhões, enquanto a OpenAI subiu para US$ 730 bilhões. Em maio veio a virada: a Anthropic chegou à avaliação de US$ 965 bilhões contra os US$ 852 bilhões atingidos pela empresa de Sam Altman um mês antes.

O salto começou com o lançamento do modelo Sonnet 4.5, em setembro de 2025, que caiu nas graças de programadores por produzir código com qualidade — isso turbinou o Claude Code, a ferramenta de programação da companhia.

A ferramenta, junto com o Claude Cowork, abriu um flanco de receita antes intocado por muitos nomes que disputavam o terreno dos LLMs: o setor corporativo. A Anthropic faturou US$ 33,24 bilhões de janeiro a setembro, alta de 1.200% em relação ao mesmo período de 2025.

Durante a conferência anual da companhia no começo do ano, Amodei afirmou que havia se programado para um crescimento de dez vezes para 2026, mas a demanda foi muito além disso. “Espero que esse crescimento de 80 vezes não continue, porque isso é uma loucura e é muito difícil de lidar. Espero que os números voltem a ser mais normais”, disse ele.

Parece também ser um feito incomum para uma companhia que gastou 94 páginas (de um total de 300) para explicar para autoridades reguladoras que os seus produtos apresentam riscos existenciais para a Humanidade.

A Anthropic associa esses riscos existenciais a cenários em que sistemas de IA avançados sejam utilizados indevidamente, operem com alta autonomia ou passem pelo chamado “autoaperfeiçoamento recursivo”, quando IAs conseguem melhorar suas próximas gerações de maneira autônoma — esse cenário ainda é uma hipótese apenas.

Motivo de preocupação real, é o gasto que a companhia terá com infraestrutura para continuar melhorando seus modelos. A empresa deve gastar US$ 895,4 bilhões com infraestrutura até 2045. Porém, os gastos computacionais também passaram a ocupar um espaço menor em relação à receita, caindo de 172% para 57%, o que indica ganho de eficiência em seus modelos.

A ida ao mercado de ações é justamente o resultado da necessidade da companhia continuar custeando chips e infraestrutura para seus modelos.

"O custo de infraestrutura da Anthropic é inédito. As big techs foram queridinhas por não terem um custo de investimento alto, sempre foi um custo de RH para continuar inovando. É como se a Anthropic trouxesse de volta a lógica de indústria de manufatura. Esse será o grande desafio da empresa", diz Soares.

Origem

A Anthropic foi fundada em 2021 por 15 dissidentes da OpenAI, incluindo os irmãos Dario e Daniela Amodei, que acreditavam que Sam Altman estava sacrificando o desenvolvimento seguro da tecnologia por ambições comerciais.

Segundo o “New York Times”, o então fundador da Anthropic e outros pesquisadores da OpenAI foram à diretoria da companhia para tentar expulsar Altman — o fracasso do “golpe” resultou na saída dos profissionais e na fundação da Anthropic.

Fundada em 2015 como um laboratório de pesquisas, a OpenAI foi se transformando em uma entidade comercial até receber um investimento de US$ 1 bilhão da Microsoft, um marco na história da companhia, mas que aprofundou as diferenças dentro da entidade.

No período, Amodei se recusou a lançar publicamente o GPT-2, primeiro modelo de linguagem da OpenAI que impressionou o campo da IA. Na Anthropic, ele só decidiu tornar o Claude público depois do boom do ChatGPT.

Para Amodei, o risco de desenvolver IA sem as proteções necessárias significaria um risco para a humanidade. Foi assim que ele cunhou a ideia de uma “IA constitucional”, que embute nos modelos de IA uma lista de princípios que devem ser seguidos fielmente.

E foi isso também que colocou Amodei em uma das maiores controvérsias do ano em setembro, quando grandes líderes do setor pediram desaceleração no desenvolvimento da tecnologia. O debate parou no Conselho de Segurança da ONU e as empresas do setor acertaram um modelo de autorregulação nos EUA.

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