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Tecnologia Anthropic deve passar SpaceX e atingir US$ 2 tri em valor de mercado em sua estreia na Bolsa, diz FT IPO da startup americana de inteligência artificial é esperado para outubro. Caso estimativas de investidores se confirmem, será o maior da História, batendo o feito da empresa de Musk

Investidores da Anthropic esperam que a startup americana de inteligência artificial estreie na Bolsa em outubro com uma avaliação de ao menos US$ 2 trilhões ou mais, um valor impressionante que superaria a SpaceX, de Elon Musk. Com isso, a oferta pública inicial (IPO) de ações se tornaria a maior da História.

As estimativas foram reapassadas por investidores da empresa jornal britânico Financial Times. Eles fundamentam suas projeções no rápido crescimento da receita da Anthropic com o seu modelo de IA, o que permitiria que ela mais que dobrasse sua avaliação atual em um IPO.

Investidores esperam que a receita anualizada da criadora do Claude, fique entre US$ 100 bilhões e US$ 120 bilhões até o final de 2026, um aumento de mais de dez vezes ao longo do ano.

Vários investidores disseram que os executivos seniores da Anthropic ainda não definiram a meta de avaliação para o IPO, nem mesmo em conversas privadas. Mas já construíram seus próprios modelos financeiros.

As projeções otimistas da empresa surgem apesar dos crescentes obstáculos, como a concorrência cada vez maior de rivais chineses, a pressão por regulamentação da IA e a disputa latente com o governo dos EUA.

Dois investidores com conhecimento do assunto disseram ao Financial Times que essas preocupações, particularmente a proibição temporária imposta pelo Departamento de Comércio aos melhores modelos da Anthropic, contribuíram para a desaceleração do crescimento da receita em junho.

Mesmo assim, eles afirmaram que a empresa se recuperou e continuou a crescer a um ritmo extraordinário, mesmo para os padrões do Vale do Silício. Procurada, a Anthropic não quis comentar.

O grupo anunciou em maio que a projeção de sua receita anual ultrapassou US$ 47 bilhões. No mesmo mês, a avaliação da empresa ultrapassou a da OpenAI atingindo US$ 965 bilhões. Investidores de risco, fundos soberanos e institucionais injetaram pouco menos de US$ 100 bilhões na empresa em 2026.

A Anthropic ganhou terreno em relação às rivais OpenAI e Google este ano, lançando modelos que superaram os da concorrência e focando em vendas para clientes corporativos. No entanto, o modelo líder de mercado da Anthropic custa mais de duas vezes e meia o preço do modelo principal da OpenAI, enquanto as alternativas chinesas de código aberto, que também melhoraram drasticamente este ano, custam uma fração do preço, de acordo com a Artificial Analysis, empresa que analisa modelos de IA.

A empresa entrou em conflito repetidamente com o governo Trump e permanece em litígio contra o Departamento de Defesa dos EUA, que classificou a Anthropic como um risco para a cadeia de suprimentos no início deste ano.

Desde então, a startup foi forçada a remover temporariamente do mercado seus principais modelos, Fable 5 e Mythos 5, após ser atingida por controles de exportação impostos pelo Departamento de Comércio em junho. O episódio assustou alguns clientes que dependem dos modelos da Anthropic.

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