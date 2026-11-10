A- A+

Estreia Anthropic prevê arrecadar US$ 64 bilhões em sua estreia em Wall Street Gigante da inteligência artificial será a primeira do setor de a entrar na bolsa

A startup americana Anthropic, criadora da inteligência artificial (IA) Claude, anunciou, nesta terça-feira (10), que estima arrecadar até 64 bilhões de dólares (353 bilhões de reais) em sua entrada na Bolsa de Valores, o que situaria a valorização total da empresa em cerca de 1,4 trilhão de dólares (7,7 trilhões de reais).

A entrada da Anthropic na bolsa será a primeira de uma das líderes do setor de IA e é considerada um termômetro de quanto tempo pode durar a febre de investimentos nessa tecnologia que vem impulsionando a economia americana.

Em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa explica que se prepara para colocar no mercado 825 milhões de novas ações, cujo preço unitário ficará em uma faixa entre 70 e 78 dólares (386 e 430 reais).

Paralelamente, sete das principais companhias de tecnologia, como as especialistas em chips Nvidia e AMD, além da Alphabet, comprarão ações sem direito a voto no valor de 26 bilhões de dólares (143,4 bilhões), pelo mesmo preço.

A maioria dessas empresas já investiu na Anthropic ou tem uma parceria essencial para operar os servidores necessários ao desenvolvimento dos modelos de IA.

Na parte alta da faixa prevista, o aumento de capital permitirá à criadora do Claude alcançar uma valorização de aproximadamente 1,4 trilhão de dólares.

Trata-se de uma quantia colossal para uma empresa com cinco anos de existência, mas abaixo do recorde de oferta pública de ações estabelecido em junho pela SpaceX, de Elon Musk, com seus 1,77 trilhão (9,2 trilhões na cotação de junho).

A startup enfrenta um contexto de agitação do setor de IA nos mercados. A vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, com a perspectiva de um endurecimento regulatório para os centros de dados, aumentou a tensão.

Este resultado gerou volatilidade nas ações das empresas ligadas a esta tecnologia, sobretudo na Nvidia, depois que seu diretorexecutivo, Jensen Huang, acabou envolvido em um escândalo de espionagem.

A abertura de capital da Anthropic é "mais uma demonstração" das preocupações dos investidores com o custo do desenvolvimento da inteligência artificial e a forma como ele é financiado, disse à AFP Art Hogan, analista da gestora de patrimônio B. Riley Wealth Management.

Os primeiros passos da Anthropic na bolsa podem acontecer em meados de novembro. A empresa será negociada no Nasdaq, o mercado de ações de tecnologia, sob o símbolo "ANT".

Riscos "catastróficos"

Segundo o documento divulgado nesta terça-feira, a empresa faturou 17 bilhões de dólares (94 bilhões de reais) no terceiro trimestre. Um ano antes, havia registrado US$ 1,4 bilhão (R$ 7,45 bilhões, na cotação da época)

A Anthropic prevê faturar 81 bilhões de dólares (447 bilhões de reais) em 2026, de acordo com suas projeções.

O prospecto de entrada na bolsa também suscita temores sobre riscos ligados à IA, de que sistemas avançados desta tecnologia "podem representar riscos catastróficos ou existenciais para a sociedade se não forem desenvolvidos e implantados de maneira responsável".

A empresa também adverte que suas posições públicas sobre a regulação e a segurança da inteligência artificial podem expô-la a "um revés político ou a medidas regulatórias desproporcionais".

O documento menciona as restrições impostas no início do ano pelo governo dos Estados Unidos aos modelos avançados de IA Mythos 5 e Fable 5 para clientes estrangeiros.

O Pentágono também acusou a Anthropic de representar um risco para a segurança nacional depois que a empresa se recusou a suspender as restrições ao uso militar de sua tecnologia.

Entre as demais ameaças, destacam-se seus custos extraordinários. A startup se comprometeu a investir centenas de bilhões de dólares em capacidade de computação, e grande parte desses investimentos deverá ser feita independentemente da demanda por seus produtos.

Segundo a estrutura de governança descrita nesta terça-feira, os sete cofundadores, liderados pelos irmãos Dario e Daniela Amodei, manterão pouco mais da metade dos direitos de voto dos acionistas.

Veja também