Anticoncepcional masculino bloqueador de esperma pode chegar ao mercado "já em 2028"

Um contraceptivo masculino não hormonal tem demonstrado segurança e eficácia em seus testes, mesmo após dois anos, afirmam os fabricantes dele, Contraline, Inc., que acreditam tê-lo em prateleiras sendo vendido para a população antes do final da década.

O tratamento é chamado ADAM™ e funciona bloqueando temporariamente o trânsito de espermatozoides através do ducto deferente, o longo tubo muscular que conecta os testículos e a uretra.

O hidrogel injetável, administrado em uma sessão de 30 minutos, impede a movimentação dos espermatozoides sem bloquear a ejaculação ou afetar a sensação sexual. Ao final de sua vida útil, o gel se liquefaz sem causar danos e o fluxo de espermatozoides é restaurado, segundo os desenvolvedores.

“Nenhum outro método pode proporcionar contracepção temporária, não hormonal e de longa duração (dois anos)”, afirma Kevin Eisenfrats, CEO da Contraline, à IFLScience.

A maneira mais simples de evitar que seus pequenos nadadores subam pelo canal deferente é cortar e selar o tubo, como ocorre em uma vasectomia, entretanto, embora possa ser um procedimento reversível, não há garantias de que a reversão funcionará.

Essas novas abordagens, como o ADAM, são atraentes pelos mesmos motivos que o implante contraceptivo feminino ou o DIU – uma vez colocado, você teoricamente não precisa pensar nisso novamente por meses ou até anos. Não há necessidade de se lembrar de tomar uma pílula todos os dias.

"Outros métodos vaso-oclusivos são projetados para serem permanentes e exigem um segundo procedimento para remover o implante, mas, como sabemos, quanto mais tempo o vaso estiver ocluído, mais difícil será revertê-lo com sucesso. A vaso-oclusão é interessante porque é 'instalada e esquecida' e o mecanismo de ação é bloquear os espermatozoides diretamente na fonte, sem afetar nada mais no corpo", explicou o CEO à IFLScience. "Entendemos que nem todo homem deseja se submeter a um procedimento. Alguns podem realmente preferir uma pílula ou um gel diário, o que é ótimo. Precisamos oferecer aos homens uma variedade de opções”.

Durante a pesquisa, segundo a fabricante, apenas dois pacientes apresentaram azoospermia – ausência de espermatozoides viáveis no sêmen – 24 meses após a administração do hidrogel. Outros pacientes, recrutados posteriormente, ainda estão no ensaio clínico, com eficácia contraceptiva bem-sucedida demonstrada aos 12, 15, 18 e 21 meses. Nenhum participante apresentou efeitos adversos graves com o tratamento.

A próxima etapa do estudo é caminhar para a fase 2, para a qual já recebeu aprovação. Eisenfrats espera recrutar no mínimo 30 pessoas ainda este ano. E se tudo correr bem, "acreditamos que o ADAM estará disponível até o final desta década e, potencialmente, já em 2028", disse o profissional.

“Pesquisadores trabalham com contracepção masculina há mais de 60 anos, mas nunca houve um método que demonstrasse total segurança, eficácia e reversibilidade além dos ensaios de Fase 2”, disse Eisenfrats.

Os pesquisadores esperam que o ADAM seja o tratamento que rompa essa barreira e afirmam que há consumidores esperançosos para ele.

“Acredito que os homens estão mais abertos a novos contraceptivos masculinos agora do que há 20, 30, 40 anos. Não há dúvida de que há demanda por parte dos consumidores”, afirma.

