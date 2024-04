A- A+

paquistão Antigo zoológico no Paquistão se transforma em centro para salvar animais maltratados Após várias críticas, parque fechou suas portas em 2020

Há quatro anos, elefantes abandonados e leões famintos estavam atrás das grades do zoológico de Islamabad. Agora, o parque se tornou um centro de reabilitação para animais maltratados.

"Este lugar foi transformado desde que o zoológico foi esvaziado", disse à AFP Rina Saeed, chefe do Islamabad Wildlife Bureau (IWMB).

Depois de mais de 40 anos, o zoológico fechou suas portas em 2020, sob uma chuva de críticas. Seus últimos residentes, dois ursos marrons do Himalaia, foram libertados em uma reserva natural, e Kavan, o último elefante asiático do Paquistão - um paquiderme obeso de 36 anos cujo destino provocou uma campanha internacional apoiada pela cantora Cher - foi enviado para o Camboja.

Hoje "é um verdadeiro centro de reabilitação com mais de 50 animais", continua Saeed, incluindo ursos arrancados das garras de domadores que os forçavam a dançar e tigres usados para exibir a riqueza de seus donos.

Recentemente, o IWMB recuperou dois pequenos leopardos selvagens que haviam sido arrancados de suas mães para serem vendidos, ursos forçados a lutar contra cães em brigas clandestinas e macacos treinados para dançar em troca de gorjetas.

Para Amir Khalil, veterinário da ONG Four Paws, com sede na Áustria, que organizou a evacuação do elefante Kavan, o antigo zoológico "agora representa esperança".

"O lugar está irreconhecível", explica ele enquanto ausculta Anila, uma ex-ursa dançarina que, como dois outros ursos, está tentando se recuperar após anos de maus-tratos.

Esses três plantígrados chegaram com suas garras arrancadas e seus focinhos infectados por um anel colocado para forçá-los a dançar até a exaustão.

Hoje, os veterinários cuidam deles na antiga cafeteria do zoológico.

Para Ali Sakhawat, do IWMB, "no Paquistão, os animais são vistos como brinquedos". Prova disso é o jovem tigre apreendido na casa de um veterinário em um bairro rico da capital e depois solto em uma reserva sul-africana graças a doações.

Sana Raja, voluntária da IWMB, tenta tirar Anila de sua jaula, apesar da relutância do animal, que está visivelmente assustado.

"Aliviar o sofrimento dos seres vivos me deixa feliz", diz ela, ressaltando que os maus-tratos destruíram os animais e que eles vêm sofrendo de graves distúrbios comportamentais desde então.

"Nós os mantemos ocupados para ajudá-los a esquecer o trauma infligido pelos caçadores furtivos que os capturaram", diz Hussan, um funcionário da área de proteção ambiental.

Os resultados são visíveis. "Eles andam e sobem em árvores", diz ele.

A conservação da biodiversidade é um grande desafio no Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo e um dos mais ameaçados pelas mudanças climáticas.

O Ministério da Mudança Climática assumiu o controle do antigo zoológico e criou o centro, que oferece um refúgio seguro para animais feridos antes que eles cheguem a parques e reservas.

