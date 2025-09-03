ANTT avalia parcerias e fundos para levar internet a rodovias que estão nas mãos do DNIT

A- A+

A Agência Nacional de Transportes (ANTT) está avaliando modelos de negócios para implementar sinal de internet nas rodovias que permanecem sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). "O Estado terá que buscar soluções inovadoras", apontou o procurador-geral da ANTT, Rafael Fortunatto, ao participar do Painel Telebrasil, organizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

Entre as opções em estudo citadas por ele está a criação de parcerias público privadas para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações já instalada em parte dos trechos das rodovias, como torres, antenas e dutos, por exemplo. "Vejo como uma grande possibilidade para o setor", comentou Fortunatto. Outra opção seria a constituição de fundos de investimento para financiar essa atividade, acrescentou.



Já no caso das rodovias sob concessão, os novos contratos firmados nos últimos anos já têm a previsão de ativação de internet 4G. A ANTT também tem buscado colocar a conectividade como parte das exigências em contratos de concessão em processo de renovação e repactuação. "Eles já vêm com uma modelagem econômica-financeira de se encaixar a conectividade", disse.

A internet ao longo das rodovias serve a diversos fins, como maior comodidade dos usuários até a prestação de serviços pelos concessionários, como atendimento de emergência, monitoramento do tráfego e também a instalação de pedágios do tipo free flow, com cobrança automática. "Não faz mais sentido ter uma rodovia que não seja multiplataforma", comentou o procurador-geral da ANTT. "Queremos que as rodovias possam funcionar como um hub de diversos serviços, inclusive conectividade, segurança e saúde".

