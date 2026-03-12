A- A+

Propaganda Anúncio de sorvete com cheiro de chocolate em estação de metrô provoca reclamações de náusea Publicidade 'multissensorial' foi instalada na última segunda-feira (9) e público reclama do odor intenso e enjoativo

Um anúncio "multissensorial" de uma marca de sorvete tem provocado sensações para além do que vontade de se deliciar com o produto. Na verdade, em relatos recentes passageiros do metrô de Londres, onde a publicidade foi instalada, têm reclamado do forte odor de chocolate que tem provocado até náuseas.

O anúncio da marca de sorvetes Magnum foi instalado em um túnel entre a estação ferroviária de St. Pancras e a estação de metrô King's Cross St. Pancras, na última segunda-feira (9), na capital inglesa. Algumas pessoas que passaram pelo local reclamaram que o cheiro é muito forte, e é sentido fora desse trecho, além de ser enjoativo.

A publicidade também reproduz um som de estalo para simular o que acontece quando o sorvete coberto de chocolate é mordido.

As queixas foram parar nas redes sociais. No Reddit, um usuário disso que o cheiro é "forte demais e me deixa um pouco enjoado, em vez de me dar vontade de tomar um chocolate, embora tenha feito todo mundo falar sobre isso".

Outra pessoa descreveu como um "estranho cheiro artificial de chocolate, tipo espuma de banho com aroma de chocolate. Nada apetitoso, eu não gosto".

"Eu conseguia sentir o cheiro perto da linha Victoria do metrô e pensei que estava ficando louco ou que alguém estava usando um perfume muito forte", destacou outro.

A principal reclamação foi quanto ao efeito negativo que o aroma provocou em algumas pessoas. No X, passageiros perguntam se outras pessoas que passaram pelo local também tiveram a mesma sensação. "Por mais que eu adore aqueles pedacinhos de sorvete de chocolate com cereja, será que o anúncio no túnel do metrô de Kings Cross/St Pancras está deixando todo mundo com um pouco de náusea?", questionou um.

"Dá para sentir o cheiro de chocolate com desinfetante (?) até nas plataformas do metrô...", disse outro.

Ao The Times, funcionários da Transport for London (TfL) que trabalham na estação de metrô disseram que levaram uma reclamação à administração da estação St. Pancras, uma vez que o cheiro forte chega até a sala de descanso da equipe. Um porta-voz disse à reportagem que estão cientes do problema, que já foi comunicado à Network Rail, responsável pela área onde o anúncio está localizado.

Um porta-voz da Magnum Ice Cream Company disse ao The Times que "a ativação da Magnum em King's Cross St Pancras recria o prazer multissensorial de saborear um Magnum através da visão, do som e do aroma, e foi concebida para proporcionar um momento de diversão aos passageiros". De acordo com a empresa, desde a instalação do anúncio, o retorno que têm recebido dos passageiros é de maioria positiva. Até o momento, a programação seguirá normalmente, com o anúncio em campanha até 22 de março.

