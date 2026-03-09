A- A+

BRASIL Anvisa adota medidas fiscais contra 4 farmácias de manipulação; veja quais Irregularidades foram detectadas pela autarquia, segundo comunicado

Leia também

• Anvisa barra farmácias de manipulação por propaganda de tadalafila e produção de tirzepatida

• Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos

• Anvisa: suplementos com cúrcuma podem trazer risco de danos ao fígado

Em nova determinação publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adotou medidas fiscais contra quatro farmácias de manipulação brasileiras. De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada para proteger a saúde da população.

"E garantir que medicamentos manipulados sigam as regras de segurança e qualidade definidas", diz a nota.

Octalab

Todos os lotes de Tirzepatida manipulados pela empresa Octalab Farmácia de Manipulação serão apreendidos pela Anvisa. O produto ainda teve a sua comercialização, manipulação, divulgação e uso suspensos.

As seguintes irregularidades foram constatadas:

Manipulação do medicamento em escala e não de forma individualizada para cada paciente;

Substituição do medicamento industrializado;

Falhas no controle ambiental na área de recebimento de matérias-primas;

Ausência de sistema de controle de qualidade adequado;

Definição de prazo de validade dos produtos, sem avaliação físico-química; e

Falhas na qualificação de fornecedores.

Nanofármacos

A Tadalafila 10mg em gotas, manipulada pela Nanofármacos Manipulação Farmacêutica, teve a sua propaganda proibida por determinação da ação fiscal.

"A medida foi tomada em virtude da divulgação irregular do medicamento, que estava sendo produzido por meio de manipulação padronizada, o que não é permitido pelas Boas Práticas de Manipulação (Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 67/2007)", explica a agência.

Homeocenter

Da mesma forma, a Farmácia Homeopática Homeocenter LTDA teve a propaganda de todos os seus medicamentos manipulados proibida.

"A empresa está divulgando, em seu site oficial, os produtos manipulados de forma padronizada e não individualizada, o que não é permitido, segundo as Boas Práticas de Manipulação", afirma o comunicado.

PL

Por fim, os remédios manipulados pela PL Farmácia de Manipulação LTDA tiveram a sua comercialização, propaganda e uso suspensos. A medida atinge apenas os produtos que foram manipulados até 7 de novembro de 2025, que devem ser apreendidos.

O motivo da suspensão se deve a graves irregularidades na manipulação de formulações estéreis. A ação fiscal verificou o descumprimento de diversas regras estabelecidas pela Resolução-RDC 67/2007 e pela Resolução-RDC 430/2020.

Veja também