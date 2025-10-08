Qua, 08 de Outubro

saúde

Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras

Segundo a agência, anúncios oferecem medicamentos mais baratos

Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida). - Foto: Divulgação / Eli Lilly

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falsos anúncios, em redes sociais e na internet, sobre a venda de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).

Em nota, a agência alertou que os falsos anúncios atraem pacientes oferecendo medicamentos mais baratos ou mesmo de forma gratuita, via governo federal, mas após a realização de cadastro.

“Atenção: os anúncios são falsos. A Anvisa não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda. Os anúncios simulam, inclusive, o site oficial da agência. O domínio gov.anvisa.org não pertence à agência”, informou.

No comunicado, a entidade destaca ainda que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas.

“Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados”.

