Anvisa alerta para lote falsificado de toxina botulínica; veja qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição do lote W13035 de toxina botulínica A, conhecida como botox, da marca Dysport. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (16).

De acordo com comunicado, o lote em questão é falso e não foi produzido pela Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda, que tem o registro do produto no Brasil.

"Dessa forma, o lote acima mencionado não deve ser utilizado em nenhuma hipótese. O produto deve ser apreendido pelas autoridades locais e o seu comércio, a sua distribuição e o seu uso estão proibidos", diz a nota.

Este é o segundo lote falsificado de um produto produzido pela mesma farmacêutica. No mês passado, a agência determinou a apreensão do lote W07310.

O que fazer caso tenha o lote?

Segundo a Anvisa, a agência deve ser notificada através dos seus canais de atendimento. Já as dúvidas sobre o produto podem ser esclarecidas pelo SAC da fabricante: 0800-7701820.

