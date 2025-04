A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) publicou um alerta sobre o risco de crescimento anormal de pelos em bebês expostos a áreas da pele de seus pais que tenham aplicado o medicamento minoxidil, muito usado para o tratamento da alopecia androgênica (calvície hereditária) em homens adultos.

O quadro, conhecido como 'síndrome do lobisomem', é chamado formalmente de hipertricose, e a associação com a exposição ao minoxidil foi relatada em diferentes países da Europa. Segundo a agência, o crescimento anormal de pelos se normalizou depois de alguns meses da suspensão do contato com o remédio.

“A Agência solicitou aos detentores do registro desses medicamentos que incluam nas bulas o risco de hipertricose em bebês após exposição tópica acidental ao minoxidil. Recomenda-se cautela para garantir que os bebês não entrem em contato com locais onde o produto foi aplicado”, afirma a Anvisa.

A autarquia recomenda ainda que profissionais de saúde orientem os pacientes a evitar que crianças tenham contato com as áreas onde o medicamento foi aplicado e a lavarem as mãos após a aplicação. “Pacientes que utilizam minoxidil e têm contato frequente com crianças devem procurar um médico caso percebam um crescimento excessivo de pelos nas crianças”, alerta a Anvisa.

Os primeiros registros de hipertricose pelo minoxidil foram identificados em abril de 2023 pelo Centro de Farmacovigilância de Navarra, na Espanha. O órgão tomou conhecimento de um caso em que um bebê havia desenvolvido progressivamente aumento de pelos nas costas, pernas e coxas. Foram descartadas patologias ou outros medicamentos administrados ao bebê como causas.

“Na entrevista com a família, foi identificado que o pai utilizava minoxidil a 5% por via tópica para o tratamento de alopecia androgênica e, há um mês, estava de licença do trabalho para cuidar do filho. Após a interrupção do contato com o medicamento, houve regressão total dos sintomas”, explica o centro em boletim sobre a ocorrência.

Depois do primeiro caso, outros foram registrados. O minoxidil é um medicamento utilizado por via tópica para induzir o crescimento capilar em pacientes com alopecia androgênica. Costuma ser administrado em concentrações de 2% ou 5% e está disponível tanto em especialidades comercializadas quanto em fórmulas magistrais.

