SAÚDE Anvisa alerta para riscos do uso indiscriminado de remédios para disfunção erétil Uso uso recreativo ou estético destes medicamentos pode acarretar diversos problemas de saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta a população brasileira sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos como sildenafila, tadalafila, vardenafila, udenafila e lodenafila, especialmente fora das indicações médicas e em produtos não autorizados.

"O uso recreativo ou estético dessas substâncias pode causar efeitos graves, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), hipotensão (pressão baixa), perda de visão ou audição, além de dependência psicológica", diz a agência, em comunicado.

Além disso, a Anvisa também ressalta que formulações desses fármacos em gomas e suplementos são consideradas irregulares.





"Tais formulações não têm aprovação para uso em atividades físicas, ganho de massa muscular ou aumento de desempenho sexual. Essas substâncias são aprovadas como medicamentos de venda sob prescrição médica e não podem constar da lista de composição de produtos enquadrados em outras categorias de produtos, como os suplementos alimentares", explica.

Casos de eventos adversos devem ser notificados no sistema VigiMed, e denúncias de produtos irregulares podem ser feitas pelo Notivisa.

