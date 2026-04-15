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VACINAÇÃO

Anvisa amplia uso de vacina contra VSR para adultos a partir dos 18 anos

A autorização anterior limitava a aplicação a pessoas com 60 anos ou mais

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As vacinas para Bronquiolite (VSR) carregam um anticorpo monoclonal, capaz de fornecer proteção imediataAs vacinas para Bronquiolite (VSR) carregam um anticorpo monoclonal, capaz de fornecer proteção imediata - Foto: João Risi/MS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana a ampliação do uso da vacina Arexvy, da farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK), para adultos a partir dos 18 anos. A autorização anterior limitava a aplicação a pessoas com 60 anos ou mais.

O imunizante é indicado para a prevenção de doenças do trato respiratório inferior causadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR). O patógeno é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em menores de 2 anos, mas também pode levar a complicações em outras idades.

Adultos com comorbidades, por exemplo, são suscetíveis a impactos clínicos relevantes. Segundo a Anvisa, o vírus também representa um risco aumentado de hospitalização e complicações em faixas etárias avançadas.

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"A ampliação da indicação para adultos a partir de 18 anos foi sustentada por estudos clínicos adicionais de imunogenicidade comparativa, que demonstraram não serem inferiores à resposta imune em adultos mais jovens, em comparação à população com mais de 60 anos", destaca a agência, em nota.

O imunizante usa uma tecnologia de proteína recombinante. Nesse caso, uma substância semelhante à presente na superfície do vírus é fabricada na indústria e utilizada na vacina para estimular a geração de anticorpos, responsáveis pela resposta imunológica.

Recentemente, a Anvisa aprovou um outro imunizante contra o VSR: o Enflonsia (clesrovimabe), produzido pela farmacêutica MSD. O medicamento é indicado para recém-nascidos e bebês nos períodos de maior circulação do vírus.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina disponível é a Abrysvo, da Pfizer. Ela é recomendada para mulheres grávidas, a partir da 28ª semana de gestação, e protege o bebê por meio da transferência dos anticorpos da mãe.
 

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