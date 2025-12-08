Anabolizantes: Anvisa proíbe venda de produtos irregulares; veja quais
Lista traz produtos e empresas fabricantes sem registro na agência
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de 30 produtos da Landerlan, incluindo anabolizantes.
De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial Da União (DOU) da última sexta-feira (5), os itens eram vendidos de forma irregular.
Nenhum deles é registrado, notificado ou cadastrado na Anvisa e a empresa fabricante "não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência para fabricação de medicamentos".
Confira abaixo a lista de todos os produtos proibidos.
Decaland Depot 200 mg x 10 ml
Testoland Depot 200 mg/2 ml (Landerlan Gold)
Clembuterol Clorhidrato 0,04 mg
HCG Humano 5.000 UI (Landerlan Gold)
Tritrembo Gold 200 mg/ml
Trembolona Hexahidroxibencil 51 mg/ml
Testenat Enantato de Testosterona 250 mg/10 ml
Drostanolona Masteron Propionato 100 mg/ml
Nandrolona Fenilpropionato 100 mg/10 ml
Trembolona Enantato 200 mg/ml
Durateston Plus Gold
Boldenonia Undecilenato
Trembolona Acetato
Propionato Landergold
Oxandroland 5 mg
Landertropin GH 100 UI
Decaland Nandrolona 5 ml
Testoland/Deposteron 200 mg
Stanozoland Depot 30 ml
Stanozoland Depot 15 ml
Stanozoland Depot Oral 10 mg x 100 comprimidos
Primobolan/Metenolona Oral
Primobolan/Metenolona Enantato 10 ml/100 mg
Durateston 1 ml
Trembolona Acetato 75 mg
Testenat Enantato 4 ml/250 mg
Oxitolan/Hemogenin Oral 50 mg/20 comprimidos
Metandrostenolona/Dianabol 10 mg
Drostenoland Masteron
Androlic/Mesterolona 25 mg