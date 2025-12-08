A- A+

PRODUTOS IRREGULARES Anabolizantes: Anvisa proíbe venda de produtos irregulares; veja quais Lista traz produtos e empresas fabricantes sem registro na agência

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de 30 produtos da Landerlan, incluindo anabolizantes.



De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial Da União (DOU) da última sexta-feira (5), os itens eram vendidos de forma irregular.





Nenhum deles é registrado, notificado ou cadastrado na Anvisa e a empresa fabricante "não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência para fabricação de medicamentos".



Confira abaixo a lista de todos os produtos proibidos.

Decaland Depot 200 mg x 10 ml

Testoland Depot 200 mg/2 ml (Landerlan Gold)

Clembuterol Clorhidrato 0,04 mg

HCG Humano 5.000 UI (Landerlan Gold)

Tritrembo Gold 200 mg/ml

Trembolona Hexahidroxibencil 51 mg/ml

Testenat Enantato de Testosterona 250 mg/10 ml

Drostanolona Masteron Propionato 100 mg/ml

Nandrolona Fenilpropionato 100 mg/10 ml

Trembolona Enantato 200 mg/ml

Durateston Plus Gold

Boldenonia Undecilenato

Trembolona Acetato

Propionato Landergold

Oxandroland 5 mg

Landertropin GH 100 UI

Decaland Nandrolona 5 ml

Testoland/Deposteron 200 mg

Stanozoland Depot 30 ml

Stanozoland Depot 15 ml

Stanozoland Depot Oral 10 mg x 100 comprimidos

Primobolan/Metenolona Oral

Primobolan/Metenolona Enantato 10 ml/100 mg

Durateston 1 ml

Trembolona Acetato 75 mg

Testenat Enantato 4 ml/250 mg

Oxitolan/Hemogenin Oral 50 mg/20 comprimidos

Metandrostenolona/Dianabol 10 mg

Drostenoland Masteron

Androlic/Mesterolona 25 mg

