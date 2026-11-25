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SAÚDE Anvisa apreende água mineral Pura e proíbe venda de shampoo infantil, queijo e suplementos Medidas recentes também atingem cosméticos, produtos de limpeza e cola para próteses capilares; agência divulgou alertas nas redes sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (24), a apreensão de todos os lotes da água mineral natural Pura, após identificar irregularidades nas condições de fabricação, envase e comercialização. A decisão se soma a uma série de restrições sanitárias anunciadas pelo órgão nas últimas semanas, que atingem alimentos, suplementos, cosméticos e produtos de limpeza.

As medidas foram motivadas por problemas como contaminação por bactérias, falhas no armazenamento de matérias-primas, ausência de regularização sanitária e divulgação de benefícios à saúde não autorizados. A Anvisa também divulgou informações sobre os produtos atingidos em suas redes sociais.

Confira os principais itens que tiveram a comercialização, o uso ou a distribuição proibidos.

Produtos atingidos pelas medidas da Anvisa

Água mineral Pura: todos os lotes da marca, fabricada pela Raio do Sol Mineração Ltda., foram alvo de apreensão. Uma fiscalização da Anvisa e da Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás identificou irregularidades sanitárias. O estabelecimento estava interditado e não possuía licenciamento sanitário. A proibição abrange garrafas de 500 ml e 1,5 litro, embalagens de 5 litros e galões de 20 litros.

Shampoo anticaspa infantil DC Biocosméticos: na segunda-feira (23), a agência determinou o recolhimento de todos os lotes do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos que apresentem indicação de uso infantil. Segundo a Anvisa, essa recomendação não era permitida pelas normas sanitárias.

Queijo mussarela Italy: um lote do queijo fatiado, produzido pela Agroindústria Santo Anjo, foi suspenso em 12 de novembro após análise laboratorial identificar a bactéria Listeria monocytogenes. A medida atinge o lote 180926. A fabricante informou ter iniciado o recolhimento voluntário.

Suplementos alimentares: em 17 de novembro, a Anvisa suspendeu a comercialização do Melatonina Spray-Norvy, por falta de avaliação da segurança da administração sublingual e divulgação de benefícios não autorizados. Também foram atingidos todos os suplementos fabricados pela Nutrymed, após inspeção identificar problemas de armazenamento, controle de qualidade e matérias-primas vencidas. Os produtos Nutri Bluwey e Nutri AN-T, da Morbach Nutri Complementos Alimentares, também tiveram a venda suspensa por falta de documentação que comprovasse sua segurança e qualidade.

Loção Needs: em 12 de novembro, a agência proibiu a comercialização e o uso da Loção Oleosa Dermoprotetora, fabricada pela Greenwood Indústria e Comércio. O produto não possuía regularização sanitária vigente e apresentava indicações terapêuticas incompatíveis com sua categoria.

Produtos de limpeza e cola para próteses capilares: em 16 de novembro, foram apreendidos todos os lotes da cola Lace Glue, do alvejante Brankissimo e do tira-manchas em pó Alveclean. Segundo a Anvisa, os fabricantes não possuíam autorização de funcionamento para as atividades.

Outros suplementos: no dia 10 de novembro, a agência anunciou restrições aos produtos das marcas W Nutry, Muuh Magic e Vittacaps, por irregularidades como ausência de notificação sanitária e divulgação de benefícios terapêuticos não autorizados. Também foi atingido o lote L75F0001 do Kit 3 Ômega Core, da marca Essencial Nutrition. A fabricante informou não reconhecer o produto comercializado, e a medida não abrange todos os suplementos originais da marca.

O que fazer se você tiver algum dos produtos?

A orientação é conferir o nome comercial, a marca e o número do lote na embalagem. Caso o produto esteja entre os atingidos pelas medidas, o consumidor deve interromper o uso ou consumo e procurar o estabelecimento onde realizou a compra ou o fabricante para obter informações sobre a devolução.

Quem apresentar sintomas após utilizar ou consumir algum dos itens deve procurar atendimento médico.

As resoluções e demais informações sobre as restrições podem ser consultadas no portal oficial da Anvisa. As medidas não necessariamente atingem todos os produtos de uma mesma marca: algumas se restringem a lotes específicos ou determinadas apresentações.

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