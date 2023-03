A- A+

Falsificação Anvisa apreende duas marcas de anabolizantes falsificados; saiba identificar Os anabolizantes falsos eram comercializados no mercado brasileiro em nome de uma empresa com registro cancelado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (3), a apreensão e proibição da comercialização, distribuição e uso de unidades falsificadas dos medicamentos Deca-Durabolin e Durateston, utilizados reposição de testosterona.

Os anabolizantes falsos eram comercializados no mercado brasileiro com rotulagem em nome da empresa Schering-Plough, no entanto, os registros dos medicamentos no nome da empresa foram cancelados pela Anvisa em 2017. Atualmente, ambos são registrados em nome da Asoen Pharma Industria Farmacêutica ltda.

Veja, abaixo, como é a embalagem das unidades falsificadas:

Durateston falsificado | Foto: Anvisa/Divulgação Durateston falsificado | Foto: Anvisa/Divulgação

A Anvisa orienta que a população compre remédios somente em estabelecimentos regularizados, dentro da caixa, com a embalagem completa e que solicite a nota fiscal.

“Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população não deve utilizar o produto e deve entrar em contato com a Aspen Pharma para verificação da autenticidade do produto”, recomenda a agência.

Os anabolizantes são derivados da testosterona, hormônio presente principalmente nos homens, mas também nas mulheres. Eles podem ser aplicados por meio de injeção, oral ou em gel.

Veja também

Crise no Peru Juiz suspende audiência de prisão preventiva contra ex-presidente peruano