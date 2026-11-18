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BRASIL Anvisa apreende mais de 40 mil produtos derivados do tabaco irregulares em empresa no RS Autarquia realizou operação após detectar irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu mais de 40 mil produtos derivados do tabaco, dos tipos fumo desfiado e fumo para cachimbo, em fábrica localizada no município de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul.

Segundo a autarquia, os produtos estavam em situação irregular, sem registro sanitário ou apresentaram embalagens irregulares. A operação, iniciada por uma denúncia, foi feita de forma conjunta com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal e a Anvisa, que conta com a Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou não do Tabaco (GGTAB).



"A agência mantém ações permanentes de fiscalização e monitoramento dos produtos fumígenos derivados do tabaco, com o objetivo de verificar o cumprimento das normas sanitárias e coibir a fabricação e a comercialização de produtos irregulares", afirma a autarquia, em comunicado

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