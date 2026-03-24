Ter, 24 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina apreensão de medicamentos em laboratório catarinense

Produtos não eram produzidos seguindo as normas obrigatórias de segurança

Reportar Erro
Anvisa realiza fiscalizações em laboratórios e encontra irregularidades em produtos manipuladosAnvisa realiza fiscalizações em laboratórios e encontra irregularidades em produtos manipulados - Foto: Divulgação/Anvisa

O estado de Santa Catarina foi novamente cenário de apreensão por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após a autarquia encontrar mais de um milhão de produtos irregulares.

Nesta segunda-feira (23), foram suspensos todos os produtos estéreis (manipulados) fabricados pelo Laboratório de Manipulação Biometil, localizado em Florianópolis.

Leia também

• Mais de 400 mil produtos irregulares são interditados pela Anvisa em farmácia de manipulação de SC

• Anvisa suspende bicos, chupetas e mamadeiras da marca Tudo Akilo

• Anvisa aprova Mounjaro multidose; entenda diferença

Em comunicado, a agência informou que a fiscalização da Anvisa e da Vigilância Sanitária local encontrouFI os produtos manipulados que não seguiam as normas obrigatórias de segurança.

"Durante a inspeção, foram constatadas irregularidades graves e sistêmicas nas etapas críticas de manipulação de preparações estéreis, caracterizadas pela ausência de validação de processos assépticos e de filtração esterilizante. A equipe da ação também encontrou falhas críticas nos testes de integridade física de ampolas e frascos-ampola, e monitoramento ineficaz de temperatura para insumos termolábeis como a tirzepatida", afirma a Anvisa.

A tirzepatida é o medicamento injetável conhecido comercialmente como Mounjaro. 

Outra irregularidade encontrada foi a fabricação e a comercialização de produtos com denominação comercial e marca própria (marcas Round Glúteo, Round Glúteos 10 anos e Bioglúteo) que não têm o devido registro na Anvisa.

"As falhas identificadas na Biometil comprometem o efetivo monitoramento de todo o processo de preparação. Ou seja, não é possível assegurar ao paciente a qualidade das preparações. A ação faz parte do programa da Anvisa voltado especificamente para a fiscalização de medicamentos estéreis", diz o comunicado da autarquia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter