A- A+

Diabetes Anvisa aprova caneta para diabetes que combina insulina e semaglutida Kyinsu é o primeiro medicamento a combinar uma dose fixa de insulina basal e agonista do de GLP-1 destinada à administração semanal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (28), o registro do medicamento Kyinsu — uma caneta para diabetes que combina insulina e semaglutida (Insulina icodeca + semaglutida).

A Insulina icodeca é o primeiro análogo de insulina desenvolvido para administração uma vez por semana, em substituição às injeções diárias. Oferece eficácia glicêmica superior à insulina aplicada diariamente e funciona por um tempo mais longo.

Já a semaglutida é a substância que simula o funcionamento de um hormônio no corpo (o GLP-1), originalmente desenvolvida para o tratamento da diabetes e que ganhou popularidade pela eficácia na perda de peso.

Kyinsu é o primeiro medicamento a combinar uma dose fixa de insulina basal e agonista do de GLP-1 destinada à administração semanal. E representa uma nova alternativa terapêutica para os pacientes que necessitam de intensificação do tratamento para garantir maior controle da glicemia.

Segundo a agência, o produto é indicado para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado com insulina basal ou agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon (GLP-1) como adjuvante de dieta e exercícios, além de medicamentos antidiabéticos orais.

A resolução publicada pela Anvisa registra seis apresentações do Kyinsu. As duas primeiras contêm 300 U de insulina icodeca e 0,86 mg de semaglutida em 0,43 ml de solução. Elas são disponibilizadas com um sistema aplicador, sendo que uma das versões também inclui seis agulhas.

As outras quatro apresentações têm concentração de 700 U/ml de insulina icodeca e 2 mg/ml de semaglutida, em cartuchos de 1 ml ou 1,5 ml. Algumas versões são acompanhadas de nove agulhas.

O Kyinsu deve ser administrado uma vez por semana por injeção subcutânea (sob a pele) na coxa, no braço ou na barriga.

Veja também