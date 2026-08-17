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Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Anvisa aprova duas novas canetas para tratamento de diabetes

Medicamentos à base de semaglutida sintética ampliam as opções de tratamento para adultos com diabetes tipo 2 no Brasil

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Anvisa aprova duas novas canetas para tratamento de diabetesAnvisa aprova duas novas canetas para tratamento de diabetes - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (17) o registro de dois novos medicamentos injetáveis para o tratamento do diabetes tipo 2. Os medicamentos têm como princípio ativo a semaglutida sintética, pertencente à classe dos agonistas do receptor de GLP-1.

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