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Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprova duas novas canetas para tratamento de diabetes Medicamentos à base de semaglutida sintética ampliam as opções de tratamento para adultos com diabetes tipo 2 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (17) o registro de dois novos medicamentos injetáveis para o tratamento do diabetes tipo 2. Os medicamentos têm como princípio ativo a semaglutida sintética, pertencente à classe dos agonistas do receptor de GLP-1.

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