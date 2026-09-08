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ENXAQUECA Anvisa aprova atogepanto, medicamento para prevenção de enxaqueca Fármaco possui indicção para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais da doença

Um novo medicamento para enxaqueca foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta terça-feira (8).

O fármaco atogepanto, de nome comercial Aquipta, é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca, que afeta 15% da população mundial.

"O atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, prevenindo assim o aparecimento das crises. Estudos de desenvolvimento do medicamento demonstraram que ele reduz significativamente o número de dias mensais de enxaqueca em comparação ao placebo, tanto em pacientes com enxaqueca episódica quanto naqueles com a forma crônica", explica a autarquia.

Como o atogepanto funciona?

O medicamento é um antagonista oral do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). O CGRP é um neuropeptídeo envolvido na ativação de vias relacionadas às crises de enxaqueca. Dessa forma, o bloqueio da interação entre o CGRP e seu receptor consegue conter as dores.

"A nova terapia oferece uma alternativa para pacientes que apresentam resposta insuficiente aos tratamentos atualmente disponíveis, ampliando as opções terapêuticas para o manejo da doença", diz a AbbVie, farmacêutica que desenvolveu o fármaco.

Quanto ele vai custar?

Ao jornal O Globo, a farmacêutica respondeu que ainda não existe um preço definido. Ele passará em breve por uma definição na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

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