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MULTIDOSE Anvisa aprova Mounjaro multidose; entenda diferença Ao contrário da opção disponível no Brasil até o momento, a nova versão contém mais de uma dose

Um novo formato do Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira, 18. O Mounjaro multidose teve o seu registro, com validade de 24 meses, publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Ao contrário da opção disponível no Brasil até o momento, cujas canetas são de dose única e devem ser descartadas após a aplicação, a nova versão contém mais de uma dose. As canetas são para uso de um mesmo paciente.

Na prática, o novo formato oferece maior praticidade por ser possível usar a mesma caneta algumas vezes antes de descartá-la

O medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é indicado para tratar diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso. A molécula imita a ação de dois hormônios intestinais: o GLP-1 e o GIP (peptídeo inibidor gástrico). Por isso, o Mounjaro é classificado como um duplo agonista. O tratamento tem como efeito o controle dos níveis de açúcar no sangue e da saciedade.





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