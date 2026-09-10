Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama

Medicamento é usado em pacientes adultos com tipo triplo-negativo

Reportar Erro
Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mamaAnvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama - Foto: Sociedade Brasileira de Mastologia/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas indicações terapêuticas para o medicamento Trodelvy (sacituzumabe govitecana), usado no tratamento de pacientes adultos com câncer de mama triplo-negativo (CMTN).

Duas novas indicações foram aprovadas: 

De acordo com a Anvisa, o câncer de mama triplo-negativo representa um subtipo agressivo da doença, associado a pior prognóstico e limitado número de opções terapêuticas. Pacientes com doença localmente avançada irressecável ou metastática frequentemente apresentam rápida progressão clínica e elevada mortalidade.

Leia também

• Anvisa amplia indicação de vacina contra meningite

• Anvisa aprova genéricos de medicamentos contra diabetes e obesidade

• Anvisa aprova atogepanto, medicamento para prevenção de enxaqueca

“Nesse contexto, há necessidade de tratamentos mais eficazes nas fases iniciais da terapêutica”, destacou a agência.

O sacituzumabe govitecana é um conjugado anticorpo-fármaco que age ligando-se especificamente à proteína Trop-2 na superfície das células cancerígenas para liberar uma medicação quimioterápica diretamente nelas. 

O registro foi publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira (8).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter