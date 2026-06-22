Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (26) o registro do medicamento Inluriyo (tosilato de inlunestranto) para o tratamento do câncer de mama localmente avançado. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Além do diagnóstico, a prescrição também prevê que o paciente não poder ter o câncer removido por cirurgia ou que a doença já ter se espalhado para outras partes do corpo. O medicamento é utilizado via oral, ou seja, deve ser ingerido.

Inluriyo é utilizado via oral, ou seja, deve ser ingerido. / Reprodução

"Esse tipo de tumor apresenta as seguintes características: é positivo para receptor de estrogênio (ER+), negativo para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2-) e tem mutação no receptor de estrogênio 1 (ESR1m)", aponta a autarquia, em nota.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama está em primeiro lugar na causa da morte de mulheres no Brasil. A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino. As taxas de incidência aumentam a partir dos 40 anos, e, no Brasil, a média de idade ao diagnóstico é de 54 anos.

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