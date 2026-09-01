Anvisa aprova novo medicamento para câncer colorretal metastático; entenda

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O medicamento Fruzaqla (fruquintinibe), indicado para tratamento de câncer colorretal metastático em adultos, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (31). O câncer colorretal é um tumor maligno que se desenvolve no cólon (intestino grosso) ou no reto (a parte final do intestino).

Quando é considerado metastático, significa que o câncer se espalhou do seu órgão de origem para outras partes do corpo. Dessa forma, o fármaco se destina a pacientes com este diagnóstico clínico que já passaram por outros tratamentos anteriormente.

"O estudo que comprovou a eficácia do medicamento demonstrou benefício clínico significativo em pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados, ao promover aumento estatisticamente significativo da sobrevida global (SG) e da sobrevida livre de progressão (SLP) em comparação ao placebo associado ao melhor cuidado de suporte", diz a autarquia.

O câncer colorretal é atualmente a principal causa de morte por câncer em pessoas com menos de 50 anos, segundo uma pesquisa recente publicada na revista científica JAMA.

Como o fruquintinibe funciona?

O fruquintinibe atua bloqueando os receptores VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3, que estão associados a formação de novos vasos sanguíneos. Ao bloquear essa formação, os tumores são impedidos de crescer, pois os novos vasos fornecem oxigênio e nutrientes.

Dessa forma, o fármaco "corta" o fornecimento de material essencial para o crescimento e espalhamento dos tumores.

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