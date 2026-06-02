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Avanço Anvisa aprova novo medicamento para câncer de bexiga; saiba como ele funciona Tratamento pode ser utilizado antes ou depois da cirurgia de retirada do tumor

Uma nova opção de tratamento para câncer de bexiga em estado avançado foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (1).

A autarquia atualizou a recomendação para o medicamento Padcev (nome comercial do fármaco enfortumabe vedotina), que pode ser combinado com o imunoterápico Keytruda no tratamento de pacientes com câncer de bexiga músculoinvasivo (CBMI).

De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, cerca de 25% dos casos de câncer de bexiga são diagnosticados em estágios avançados.

O uso do medicamento pode ser feito tanto antes quanto depois da cirurgia de retirada da área afetada pelo tumor na bexiga. Nesse sentido, o Padcev se torna a principal alternativa para pessoas que não podem receber a quimioterapia com cisplatina.

O fármaco é um conjugado anticorpo-droga que consegue se ligar a células tumorais e matá-las. E pode ser associado ao pembrolizumabe, que, por sua vez, é um anticorpo monoclonal anti-PD-1 que atua modulando a resposta imune contra o tumor, sendo amplamente utilizado em diferentes tipos de câncer.

O que é o câncer de bexiga músculo-invasivo?

Trata-se de uma doença agressiva, associada a altas taxas de recorrência e mortalidade. Alguns dos fatores de risco conhecidos são:

Tabagismo;

Exposição a substâncias químicas;

Alguns medicamentos e suplementos dietéticos;

Gênero e raça (homens brancos têm mais chances de desenvolver a doença);

Idade avançada; e

Histórico familiar.

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