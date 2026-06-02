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Anvisa aprova novo medicamento para câncer de bexiga; saiba como ele funciona

Tratamento pode ser utilizado antes ou depois da cirurgia de retirada do tumor

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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Uma nova opção de tratamento para câncer de bexiga em estado avançado foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (1).

A autarquia atualizou a recomendação para o medicamento Padcev (nome comercial do fármaco enfortumabe vedotina), que pode ser combinado com o imunoterápico Keytruda no tratamento de pacientes com câncer de bexiga músculoinvasivo (CBMI).

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De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, cerca de 25% dos casos de câncer de bexiga são diagnosticados em estágios avançados.

O uso do medicamento pode ser feito tanto antes quanto depois da cirurgia de retirada da área afetada pelo tumor na bexiga. Nesse sentido, o Padcev se torna a principal alternativa para pessoas que não podem receber a quimioterapia com cisplatina.

O fármaco é um conjugado anticorpo-droga que consegue se ligar a células tumorais e matá-las. E pode ser associado ao pembrolizumabe, que, por sua vez, é um anticorpo monoclonal anti-PD-1 que atua modulando a resposta imune contra o tumor, sendo amplamente utilizado em diferentes tipos de câncer.

O que é o câncer de bexiga músculo-invasivo?
Trata-se de uma doença agressiva, associada a altas taxas de recorrência e mortalidade. Alguns dos fatores de risco conhecidos são:

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