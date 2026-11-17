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saúde Anvisa aprova novo tratamento oral para psoríase em placas Fármaco também foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), dos EUA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novo medicamento oral para psoríase em placas. O cloridrato de icotroquinra, vendido com o nome comercial ICOTYDE, pode ser utilizado por pessoas diagnosticadas com a doença a partir dos 12 anos com 40 kg ou mais que são candidatos a terapia sistêmica ou fototerapia.

Anteriormente, o fármaco havia sido aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos.

O medicamento ajuda a melhorar as lesões causadas pela psoríase, uma doença incurável não contagiosa que atinge a pele e causa placas e lesões avermelhadas que escamam. Isso leva o paciente a ter uma série de dificuldades nas suas atividades diárias, como no trabalho e até nas suas relações interpessoais.

A aprovação do ICOTYDE se baseia nas evidências coletadas no estudo clínico ICONIC. O programa reuniu 2.500 pacientes em quatro estudos de fase 3. Nos estudos, aproximadamente 70% dos pacientes alcançaram pele livre ou quase livre de lesões.

Para calcular o grau de regressão na gravidade da doença os dermatologistas utilizam o índice PASI. Antes do desenvolvimento de medicamentos como o ICOTYDE, o normal era de 50% a 60% no índice (correspondendo ao nível de melhora), mas, no estudo com o fármaco, 55% atingiram resposta de 90% na 16ª semana.

Ainda, segundo os resultados, o fármaco provocou reações adversas em relação ao placebo até a 16ª semana, e nenhum novo sinal de segurança foi identificado até a 52ª semana de uso.

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