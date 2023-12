Anvisa aprova vacina atualizada para variante XBB 1.15 da Covid

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira, a versão atualizada da vacina para a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para a variante XBB 1.15, uma das linhagens da Ômicron.



O imunizante foi autorizado para todos a partir de 6 meses de idade como uma aplicação única de reforço, seja qual for o estágio de vacinação anterior, no período de ao menos três meses após a última dose.

O órgão também deu o sinal verde para que a nova vacina seja utilizada como início do esquema vacinal por aqueles que ainda não buscaram a proteção. Porém, nesse caso, há uma diferença a depender da faixa etária.

Para as crianças de 6 meses a 5 anos, a vacinação precisa ter início com três doses. As duas primeiras devem ser aplicadas com um intervalo de três semanas entre elas, e a última no período de oito semanas após a segunda dose. Já para aqueles acima de 5 anos, o esquema primário de imunização pode ser feito com uma aplicação única da vacina.

Segundo a autarquia, o aval foi concedido após a Pfizer apresentar "provas e dados complementares demonstrando que a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina monovalente atualizada não sofreram impacto no processo de atualização para a variante XBB 1.15". A Anvisa analisa ainda um segundo pedido para aprovação de um imunizante adaptado para a linhagem, da Moderna.

