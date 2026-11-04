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SAÚDE Anvisa aprova Wegovy em comprimido, 1ª versão oral das canetas emagrecedoras A agência sanitária brasileira destaca que a nova apresentação oferece "mais flexibilidade terapêutica aos pacientes e profissionais de saúde"

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira, uma versão em comprimidos do medicamento Wegovy, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, para tratamento da obesidade. O fármaco, que tem como princípio ativo a semaglutida, é a primeira versão oral de um remédio da classe conhecida como "canetas emagrecedoras" a receber o aval no Brasil.

A versão injetável do Wegovy já era autorizada para tratamento de indivíduos com obesidade (IMC ≥30 kg/m²) ou com sobrepeso (IMC ≥27 kg/m² a <30 kg/m²) e uma comorbidade associada ao peso a partir dos 12 anos de idade, em conjunto com uma dieta hipocalórica e aumento da atividade física. A versão em comprimidos foi aprovada para o mesmo público, porém apenas para adultos.



Em nota, a Anvisa destaca que a semaglutida "atua na regulação do apetite e da ingestão alimentar, promovendo redução do peso corporal e melhora de parâmetros metabólicos associados à obesidade".

Outro novo medicamento oral que também pertence à classe das "canetas emagrecedoras", chamada formalmente de análogos de GLP-1, é a orforgliprona, comercializada com o nome de Foundayo nos Estados Unidos. O fármaco ainda está em análise na Anvisa e é produzido pela farmacêutica Eli Lilly, a mesma do Mounjaro (tirzepatida).

Wegovy oral

O Wegovy oral é administrado uma vez ao dia e, assim como a versão injetável, envolve um aumento gradual da dose utilizada, iniciando em 1,5 mg, avançando para 4 mg, depois 9 mg, até atingir a dose diária de manutenção recomendada, de 25 mg.

O medicamento precisa ser administrado em jejum, com uma pequena quantidade de água, aguardando-se pelo menos 30 minutos antes da ingestão de alimentos, bebidas ou outros remédios.

A agência sanitária brasileira destaca que a nova apresentação oferece "mais flexibilidade terapêutica aos pacientes e profissionais de saúde, o que inclui a possibilidade de transição entre as formulações oral e subcutânea (injetável), quando clinicamente apropriado, de acordo com as orientações aprovadas em bula".

A aprovação teve como base os resultados do estudo clínico de fase 3 chamado OASIS 4, que avaliou a eficácia da semaglutida oral na dosagem de 25 mg em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades e observou que, após 64 semanas de tratamento, a medicação levou a uma perda média de 13% do peso. Além disso, promoveu melhora em diversos marcadores de saúde cardiometabólica dos pacientes.

Para comparação, o Wegovy injetável, no estudo também de fase 3 chamado STEP-4, levou a uma perda de peso de aproximadamente 17,4% após 68 semanas.

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