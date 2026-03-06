A- A+

SAÚDE Anvisa barra farmácias de manipulação por propaganda de tadalafila e produção de tirzepatida Entre os problemas apontados estão a divulgação irregular de produtos e o descumprimento de normas sanitárias

Farmácias de manipulação foram alvo de medidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana, após a identificação de irregularidades.

Entre os problemas apontados estão a divulgação irregular de produtos e o descumprimento de normas sanitárias.

Um dos alvos foi a Nanofármacos Manipulação Farmacêutica, que teve a propaganda do medicamento tadalafila 10 mg proibida.

"A medida foi tomada em virtude da divulgação irregular do medicamento, que estava sendo produzido por meio de manipulação padronizada, o que não é permitido pelas Boas Práticas de Manipulação", cita a agência, em nota.

A Farmácia Homeopática Homeocenter teve a propaganda de todos os seus medicamentos manipulados proibida.

Segundo a Anvisa, a empresa divulgava, em seu site oficial, produtos manipulados de forma padronizada e não individualizada, o que também não é permitido, segundo as Boas Práticas de Manipulação.

A Octalab Farmácia de Manipulação foi outro alvo. O órgão determinou a apreensão de todos os lotes de tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) manipulados pela empresa.

Além disso, a comercialização, a manipulação, a divulgação e o uso do produto foram suspensos. As seguintes irregularidades foram encontradas na unidade, segundo a Anvisa:

- manipulação do medicamento em escala e não de forma individualizada para cada paciente;

- substituição do medicamento industrializado;

- falhas no controle ambiental na área de recebimento de matérias-primas;

- ausência de sistema de controle de qualidade adequado;

- definição de prazo de validade dos produtos sem avaliação físico-química;

- falhas na qualificação de fornecedores.

Outro alvo foi a PL Farmácia de Manipulação. Os medicamentos manipulados pela unidade até 7 de novembro de 2025 serão apreendidos. A comercialização, propaganda e uso também estão suspensos. "O motivo da suspensão se deve a graves irregularidades na manipulação de formulações estéreis", cita a Anvisa.

Farmácia é interditada

A Anvisa também interditou a farmácia Hygia Pharmaceutical, após uma ação de fiscalização constatar deficiências de qualidade, riscos de contaminação cruzada e problemas técnicos na segurança de frascos-ampolas.

A agência determinou a suspensão da comercialização, manipulação, divulgação e uso de todos os medicamentos manipulados pela unidade, localizada em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo.

"A manipulação de medicamentos estéreis exige condições rigorosas de qualidade e controle, pois são produtos administrados diretamente no organismo do paciente. A atuação da Anvisa e das vigilâncias locais busca garantir que essas atividades ocorram dentro dos padrões sanitários, protegendo a saúde da população", explica Daniel Pereira, diretor da Quarta Diretoria da Anvisa, em comunicado à imprensa.

O Estadão entrou em contato com todas as farmácias afetadas pelas medidas, mas não obteve retorno até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

