Anvisa barra farmácias de manipulação por propaganda de tadalafila e produção de tirzepatida
Entre os problemas apontados estão a divulgação irregular de produtos e o descumprimento de normas sanitárias
Farmácias de manipulação foram alvo de medidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana, após a identificação de irregularidades.
Entre os problemas apontados estão a divulgação irregular de produtos e o descumprimento de normas sanitárias.
Um dos alvos foi a Nanofármacos Manipulação Farmacêutica, que teve a propaganda do medicamento tadalafila 10 mg proibida.
"A medida foi tomada em virtude da divulgação irregular do medicamento, que estava sendo produzido por meio de manipulação padronizada, o que não é permitido pelas Boas Práticas de Manipulação", cita a agência, em nota.
Leia também
• Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos
• Anvisa: suplementos com cúrcuma podem trazer risco de danos ao fígado
• Tadalafila: como age o remédio para disfunção erétil e por que gummy "Metbala" foi proibida?
A Farmácia Homeopática Homeocenter teve a propaganda de todos os seus medicamentos manipulados proibida.
Segundo a Anvisa, a empresa divulgava, em seu site oficial, produtos manipulados de forma padronizada e não individualizada, o que também não é permitido, segundo as Boas Práticas de Manipulação.
A Octalab Farmácia de Manipulação foi outro alvo. O órgão determinou a apreensão de todos os lotes de tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) manipulados pela empresa.
Além disso, a comercialização, a manipulação, a divulgação e o uso do produto foram suspensos. As seguintes irregularidades foram encontradas na unidade, segundo a Anvisa:
- manipulação do medicamento em escala e não de forma individualizada para cada paciente;
- substituição do medicamento industrializado;
- falhas no controle ambiental na área de recebimento de matérias-primas;
- ausência de sistema de controle de qualidade adequado;
- definição de prazo de validade dos produtos sem avaliação físico-química;
- falhas na qualificação de fornecedores.
Outro alvo foi a PL Farmácia de Manipulação. Os medicamentos manipulados pela unidade até 7 de novembro de 2025 serão apreendidos. A comercialização, propaganda e uso também estão suspensos. "O motivo da suspensão se deve a graves irregularidades na manipulação de formulações estéreis", cita a Anvisa.
Farmácia é interditada
A Anvisa também interditou a farmácia Hygia Pharmaceutical, após uma ação de fiscalização constatar deficiências de qualidade, riscos de contaminação cruzada e problemas técnicos na segurança de frascos-ampolas.
A agência determinou a suspensão da comercialização, manipulação, divulgação e uso de todos os medicamentos manipulados pela unidade, localizada em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo.
"A manipulação de medicamentos estéreis exige condições rigorosas de qualidade e controle, pois são produtos administrados diretamente no organismo do paciente. A atuação da Anvisa e das vigilâncias locais busca garantir que essas atividades ocorram dentro dos padrões sanitários, protegendo a saúde da população", explica Daniel Pereira, diretor da Quarta Diretoria da Anvisa, em comunicado à imprensa.
O Estadão entrou em contato com todas as farmácias afetadas pelas medidas, mas não obteve retorno até a publicação do texto. O espaço segue aberto.