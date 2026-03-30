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Saúde Anvisa cancela registro de 500 produtos que tinham em sua composição duas substâncias proibidas Ambos os materiais normalmente são utilizados em esmaltes em gel e materiais aplicados em unhas artificiais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) publicou esta semana o cancelamento do registro de mais de 500 produtos que têm em sua composição as substâncias químicas TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina) — ingredientes usados principalmente em produtos para unhas artificiais em gel.

Ambos os materiais normalmente são utilizados em esmaltes em gel e materiais aplicados em unhas artificiais e precisam ser expostos à luz ultravioleta ou LED para endurecer.

Em outubro do ano passado, ficou definido que, além da proibição, passado o prazo de 90 dias, esses itens não poderiam mais ser comercializados ou usados no Brasil, o que implicaria no cancelamento dos registros e no recolhimento dos produtos.

Com a decisão, o Brasil passa a seguir o mesmo padrão adotado recentemente pela União Europeia, que também proibiu o uso dessas substâncias em cosméticos.

Segundo o órgão, a medida foi tomada para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e, principalmente, dos profissionais que trabalham com eles. Estudos internacionais em animais confirmaram que essas substâncias apresentam os seguintes riscos:

DMPT: classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos.

TPO: classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade.

A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados aqui. A proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético.

A Anvisa ainda orienta que consumidores evitem utilizar produtos sem registro ou vendidos por empresas sem autorização sanitária.

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