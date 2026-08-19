Anvisa determina apreensão de cosméticos sem registro
Lista inclui tônico e máscara capilar, além de produtos para a pele
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (19) a apreensão de cosméticos sem registro sanitário. Os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados e utilizados.
Entre os itens suspensos estão a Máscara Avocado Tutano Vegano, da Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda., que não possui registro na Anvisa.
A falta de regularização também motivou a proibição dos seguintes produtos da marca Essence Indústria e Comércio Ltda, fabricados pela Geo Beuaty Cosméticos.
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Por fim, a medida também proibiu os seguintes produtos fabricados por empresa desconhecida:
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