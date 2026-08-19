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SAÚDE Anvisa determina apreensão de cosméticos sem registro Lista inclui tônico e máscara capilar, além de produtos para a pele

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (19) a apreensão de cosméticos sem registro sanitário. Os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados e utilizados.

Entre os itens suspensos estão a Máscara Avocado Tutano Vegano, da Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda., que não possui registro na Anvisa.

A falta de regularização também motivou a proibição dos seguintes produtos da marca Essence Indústria e Comércio Ltda, fabricados pela Geo Beuaty Cosméticos.





Capi Hair - Tônico ativador de crescimento capilar, com raiz de malva, gengibre, alecrim, urtiga e menta

Essencial for Men - Shampoo de crescimento capilar 250 ml

Casa - Repelente bloqueador de odores para ambiente

Rainha Solar - Parafina bronzeadora cenoura e urucum FPS 8 120g

Mixderme - Sabonete em gel pele do diabético 200 ml

Ar Tratamento - Fluido antimicose 30 ml

Por fim, a medida também proibiu os seguintes produtos fabricados por empresa desconhecida:

Natural Perfection Double Shield Sun Stick SPD50+

Fraijour Retin-Collagen 3D Core Eye Cream

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