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SAÚDE

Anvisa determina apreensão de cosméticos sem registro

Lista inclui tônico e máscara capilar, além de produtos para a pele

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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (19) a apreensão de cosméticos sem registro sanitário. Os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados e utilizados.

Entre os itens suspensos estão a Máscara Avocado Tutano Vegano, da Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda., que não possui registro na Anvisa.

A falta de regularização também motivou a proibição dos seguintes produtos da marca Essence Indústria e Comércio Ltda, fabricados pela Geo Beuaty Cosméticos.

 

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Por fim, a medida também proibiu os seguintes produtos fabricados por empresa desconhecida:

Natural Perfection Double Shield Sun Stick SPD50+

Fraijour Retin-Collagen 3D Core Eye Cream

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