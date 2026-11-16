Anvisa determina apreensão de marcas de percarbonato que ficaram famosas na web
Nova resolução foi publicada nesta segunda-feira
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou a apreensão de dois produtos de marcas de percarbonato que ficaram famosas na web para lavagem de roupas claras. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda (16).
Produtos proibidos
- Brankissimo alvejante (todos os lotes)
- Alveclean tira manchas em pó (todos os lotes)
Os dois produtos não apresentavam regulação sanitária, de acordo com a Anvisa. Além disso, as fabricantes dos alvejantes não possuem autorização para o funcionamento.
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O que posso fazer se tenho um produto proibido pela Anvisa?
Ao verificar que você adquiriu um produto suspenso pela Anvisa, é orientado que ele não seja mais utilizado. O interrompimento do uso é necessário pois produtos suspensos podem trazer riscos à saúde.
Em seguida, o consumidor pode entrar em contato com o fabricante para solicitar a devolução do dinheiro ou troca do produto.
A autarquia também recomenda que produtos irregulares, proibidos ou suspensos, que ainda estejam sendo comercializados no país, sejam denunciados para a Ouvidoria da Anvisa.