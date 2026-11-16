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SAÚDE Anvisa determina apreensão de marcas de percarbonato que ficaram famosas na web Nova resolução foi publicada nesta segunda-feira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou a apreensão de dois produtos de marcas de percarbonato que ficaram famosas na web para lavagem de roupas claras. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda (16).

Produtos proibidos

Brankissimo alvejante (todos os lotes)

Alveclean tira manchas em pó (todos os lotes)

Os dois produtos não apresentavam regulação sanitária, de acordo com a Anvisa. Além disso, as fabricantes dos alvejantes não possuem autorização para o funcionamento.

O que posso fazer se tenho um produto proibido pela Anvisa?

Ao verificar que você adquiriu um produto suspenso pela Anvisa, é orientado que ele não seja mais utilizado. O interrompimento do uso é necessário pois produtos suspensos podem trazer riscos à saúde.

Em seguida, o consumidor pode entrar em contato com o fabricante para solicitar a devolução do dinheiro ou troca do produto.

A autarquia também recomenda que produtos irregulares, proibidos ou suspensos, que ainda estejam sendo comercializados no país, sejam denunciados para a Ouvidoria da Anvisa.

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