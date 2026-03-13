Anvisa determina apreensão de tirzepatida produzida irregularmente

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Nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa), publicada nesta sexta-feira (13), estabeleceu a apreensão de todos os lotes das canetas emagrecedoras com tizerpatida manipuladas pela empresa El Elyon de Manipulação LTDA.

"Apesar de ser vendido e divulgado, o produto Tirzepatide não tem registro na Anvisa. Além disso, a fabricação estava sob responsabilidade de empresa que não possui Autorização de Funcionamento (AFE) da Agência para produzir esse tipo de medicamento", diz o comunicado da agência.

As canetas manipuladas também tiveram a comercialização, a distribuição, a importação, a manipulação e a propaganda proibidas.

Ainda, de acordo com a decisão, todos os medicamentos manipulados pela Higia Pharmaceutical LTDA serão apreendidos.

"Em ação de fiscalização na empresa, foi comprovada a manipulação irregular de preparações magistrais, além de falhas no processo de fabricação relacionado à esterilidade e prevenção de contaminação cruzada, entre outros problemas", aponta a Anvisa.

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