Anvisa determina apreensão de tizerpartida sem registro em todas as dosagens e apresentações
Produto não apresenta informações que garantam os padrões de segurança e eficácia
O medicamento Lipoland, que apresenta a substância ativa tizerpartida, a mesma presente no Mounjaro, foi apreendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa). O produto é produzido por empresa desconhecida e não tem registro no Brasil.
"A medida também proíbe a importação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso do medicamento. Como se trata de medicamento sem registro no Brasil, não há informações que garantam os padrões de segurança e eficácia. Assim, não pode ser ofertado no país", diz a nota da autarquia.
A tirzepatida simula a ação dos hormônios GLP-1 e GIP. Eles, por sua vez, são associados à ativação da sensação de saciedade no cérebro e à redução da velocidade da digestão da comida. Com isso, o indivíduo sente menos fome, consome menos calorias e, consequentemente, perde peso.
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No pâncreas, essa atuação também estimula a produção de insulina, motivo pelo qual os remédios são utilizados no tratamento da diabetes tipo 2.
Qual a diferença do Mounjaro para o Ozempic?
A tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) e a semaglutida (princípio ativo do Ozempic) pertencem à mesma classe de medicamentos: os análogos de GLP-1. Eles recebem esse nome porque simulam um hormônio chamado GLP-1, associado à sensação de saciedade e à redução da velocidade da digestão da comida.
Porém, enquanto a substância do Ozempic reproduz apenas a ação do GLP-1, a do Mounjaro é um duplo agonista -- simula o GLP-1 e um outro semelhante, o GIP. Por isso, a tirzepatida é considerada uma nova geração dos medicamentos.