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Vigilância Sanitária

Anvisa determina apreensão de toxina botulínica falsificada

Fabricante informou que um lote do medicamento Dysport não é original; uso e venda do produto também estão proibidos

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Anvisa determina apreensão de toxina botulínica falsificadaAnvisa determina apreensão de toxina botulínica falsificada - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira, a apreensão de lote falsificado do medicamento Dysport, um neuromodulador à base de toxina botulínica. Os produtos não podem ser vendidos, distribuídos nem utilizados.

A detentora do registro do produto, Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda. (CNPJ 07.718.721/000180), comunicou que foram identificadas unidades do lote 025155 com características divergentes das do medicamento original.

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Segundo a empresa, além de a data de validade estar incorreta, o frasco possui formato diferente do genuíno e o código de barras corresponde ao lote nº W26232. Foram identificados ainda outros problemas relativos ao rótulo da caixa de embalagem secundária, que apresenta a nova arte gráfica.

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