BRASIL Anvisa determina interdição de medidor de glicose OK PRO Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (28)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (28) a interdição cautelar do medidor de glicose sanguínea OK PRO, da empresa Biomolecular Technology. Segundo a medida publicada no Diário Oficial da União (DOU), amostras do produto analisadas por um laboratório da Fiocruz foram reprovadas.

"O objetivo da interdição cautelar, que é uma medida preventiva e temporária, é impedir temporariamente a fabricação, a comercialização, o uso ou o funcionamento de um produto ou serviço até que ele esteja adequado às normas estabelecidas e que as investigações sejam concluídas", explica a autarquia, em comunicado.

Produto teve lotes suspensos

No último dia 17, a Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão de três lotes do mesmo medidor de glicemia, como foi mostrado pelo Globo. Foram eles: OKPR000266498, OKPR000266508 e OKPR000266509. Além disso, foram interditados os lotes HHH240415B-1 e B30025B25-1 do teste de glicose sanguínea OK Pro, da mesma marca.

O que devo fazer se adquiri o produto?

De acordo com a agência, quem adquiriu qualquer lote do medidor de glicemia OK Pro deve entrar imediatamente em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante, pelo e-mail [email protected], para mais informações.

