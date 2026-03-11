A- A+

SAÚDE Anvisa determina o recolhimento de suplementos em cápsulas; veja quais Órgão também suspendeu o consumo, a comercialização, a distribuição, a fabricação e a divulgação desses produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento dos suplementos alimentares em cápsulas da marca Fit Slim+/Fits Anna e da marca Fit Gold Premium/Fits Anna, da empresa Hervariano Verbena Nutrition LTDA. O órgão também suspendeu o consumo, a comercialização, a distribuição, a fabricação e a divulgação desses produtos.

Segundo a agência, a suspenção foi motivada, porque a empresa fabricava e vendia os suplementos alimentares sem a realização de estudos de estabilidade, necessários para garantir que um produto mantenha sua composição, segurança e qualidade até o final do prazo de validade.

Produtos alimentícios

A Anvisa também determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso de todos os produtos alimentícios feitos pelas empresas RVS Comercial LTDA e Dairu Comércio e Utilidades LTDA.

De acordo com a Vigilância Sanitária de Campos de Goytacazes (RJ), a empresa RVS Comercial informou um endereço para a inspeção de suas instalações onde não foi encontrada. Ela também não possui cadastro e licença sanitária ativa.

O mesmo aconteceu com a Dairu Comércio e Utilidades. De acordo com a vigilância, no endereço indicado pela empresa, foi encontrado apenas um imóvel fechado e em obras, sem qualquer identificação, movimentação ou estrutura que caracterize o funcionamento de estabelecimento comercial ou industrial.

