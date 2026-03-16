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Saúde Anvisa determina recolhimento de esmaltes da Impala devido à presença de substância proibida Medida atinge cinco linhas de produtos que contém TPO, composto incluído na lista de ingredientes vetados pela agência

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de cinco linhas de esmalte em gel da Impala, da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA. São elas Plus Gel Esmalte Impala gel (todos os lotes); Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes); Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes); Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes) e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes).

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira, foi motivada por um comunicado da empresa informando sobre o recolhimento voluntário dos produtos, devido à presença da substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) nas formulações.

O composto foi proibido de ser usado em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes pela Anvisa em resolução publicada em 30 de outubro de 2025.

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