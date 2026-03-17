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Saúde Anvisa determina recolhimento de fitas de clareamento dental; veja para que servem Produtos eram populares no TikTok e em redes sociais

Em nova decisão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de fitas de clareamento dental Oiwhite, produzida pela empresa Belcher Farmacêutica do Brasil S.A., e a fita Oiwhite – Fita Clareadora Dental Roxa, fabricada pela empresa Endogem Indústria, Comércio, Importação, Exportação, e Serviços LTDA.

Os produtos se popularizaram principalmente na plataforma de vídeo TikTok e redes sociais.

Segundo a agência, ambos foram comercializados de maneira irregular, pois estavam indevidamente regularizados como cosméticos, contudo, a propaganda no rótulo prometia resultados terapêuticos (o que é proibido no país).

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