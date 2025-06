Anvisa determina recolhimento de lote de whey protein da Piracanjuba; saiba qual

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, o recolhimento de um lote do suplemento alimentar whey protein, sabor chocolate, da marca Piracanjuba. A decisão engloba as unidades do lote 23224 do produto.

Segundo o órgão, os itens apresentaram "resultado insatisfatório no ensaio de contagem de Staphylococcus aureus" durante testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal.

A Anvisa explica que o Staphylococcus aureus é uma bactéria que tem um limite de concentração permitido em alimentos. Quando em níveis acima do estipulado, pode representar "um sério risco à saúde".

"Isso porque pode produzir toxinas que causam intoxicação alimentar, levando a sintomas como náuseas, vômitos, cólicas e diarreia", continua a agência.

O órgão orienta que, caso alguém tenha um produto do lote interditado, a pessoa entre em contato com a empresa para receber orientações sobre o recolhimento ou substituição do whey protein. O número do lote pode ser verificado na embalagem do produto.

