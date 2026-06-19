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Saúde Anvisa determina recolhimento de lotes de creatina e outros suplementos; veja quais Foram identificadas irregularidades nos produtos, segundo a autarquia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de creatina e outros suplementos da marca IDNLABS nesta sexta-feira (19). Devido à decisão, estão suspensas a venda, a distribuição e a utilização desses produtos.

Dentre as irregularidades encontradas estão: quantidade de ingredientes abaixo do prometido na embalagem, recomendação de uso fora dos limites autorizados por lei e divulgação de alegações não autorizadas.

Produtos suspensos

Creatina em pó

Lote 0148.05.2025;

Lote 0285.05.2025; e

Lote 0147.05.2025.

Comprimidos de BCAA 2-1-1

Lote 003.01.2025;

Lote 004.01.2025; e

Lote 044.01.2025.

Beta alanina em pó

Lote 0267.08.2025;

Lote 0149.05.2025; e

Lote 079.02.2025.

Multivitamínicos e multiminerais em comprimidos revestidos

Lotes 005.01.2026; e

Lote 0211.07.2025.

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