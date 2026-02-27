A- A+

Saúde Anvisa determina recolhimento de todos os suplementos da Bioghen A medida suspende a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos

Todos os suplementos produzidos pela empresa Bioghen Suplementos Nutricionais LTDA serão recolhidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de acordo com uma nova determinação feita pela autarquia nesta quinta-feira (26). A empresa é sediada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

A medida que suspende a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos foi tomada após inspeção sanitária realizada entre os dias 11 e 13 de fevereiro. Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas graves nas práticas de fabricação, o que comprometeu a segurança dos produtos.

"Houve a constatação de estrutura física incompatível com o volume de operações, sistemas de ventilação e exaustão inadequados, limpeza deficiente em áreas críticas (pesagem e mistura). Além disso, foram identificados armazenamento inadequado com falhas de organização e segregação, deficiências no sistema de gestão da qualidade e nos registros de produção, ausência de Programa de Controle de Alergênicos e falta de advertência de possível contaminação cruzada na rotulagem", diz o comunicado da agência.

Dentre os produtos vendidos no site da Bioghen, estão listados whey protein, vitaminas D e K e taurina.

