A- A+

irregularidades Anvisa determina recolhimento de uma marca de pratos plásticos e de suplementos com ozônio Produtos foram vetados devido a irregularidades encontradas pela autarquia

Novos produtos foram vetados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) nessa quarta-feira (5). A autarquia determinou o recolhimento de suplementos e energéticos com ozônio e também de pratos plásticos da marca Guzzini.

Segundo a agência, além de proibidos, os produtos que contêm ozônio, da empresa OZT Comércio Atacadista Especializado em Produtos Ozonizados Ltda., serão apreendidos.

"O produtos, aos quais vinha sendo adicionado ozônio, um tipo de gás que até o momento não possui avaliação de segurança para uso como constituinte de suplementos alimentares e composto líquido pronto para o consumo, como energéticos. Atualmente, a autorização para uso de ozônio é apenas como agente de desinfecção no tratamento de água", diz o comunicado da Anvisa.

A empresa realizava propagandas com indicações terapêuticas e alegações funcionais e de saúde não aprovadas.

Pratos plásticos da marca Guzzini

De acordo com a Anvisa, também serão recolhidos todos os lotes do prato de sopa plástico blues, da marca Guzzini, identificado pelo código 229596 e fabricado pela empresa Refemabim Comércio Importação e Exportação de Eletro Eletrônicos Ltda.

A decisão foi tomada após resultados insatisfatórios em testes para detecção do nível de migração do material (melamina) usado na fabricação dos pratos plásticos quando em contato com alimentos.

"Os materiais que entram em contato com alimentos, como embalagens ou utensílios, precisam ser aprovados pela Anvisa, que analisa os riscos associados à migração, para esses alimentos, de substâncias que podem apresentar riscos à saúde dos consumidores. Caso o material seja considerado seguro, a Agência o inclui em listas positivas, podendo definir limites máximos de migração de substâncias e determinar condições específicas de uso", afirma a autarquia.

Veja também