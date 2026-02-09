A- A+

Saúde Anvisa emite alerta para risco de pancreatite aguda pelo uso inapropriado de canetas emagrecedoras Reação adversa é prevista em bula, mas uso fora das indicações aumenta a probabilidade desse evento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manifestou um alerta sobre os riscos do uso de medicamentos conhecidos como “canetas emagrecedoras” e os riscos do uso indevido quando usados sem orientação médica. Conforme a agência, esses remédios só devem ser usados para as doenças indicadas na bula e sempre com receita e acompanhamento de um profissional de saúde.

O monitoramento médico é motivado justamente pelo risco de eventos adversos graves, como pancreatite aguda. Ainda segundo a Anvisa, os benefícios terapêuticos ainda superam os efeitos adversos, segundo as indicações e modos de uso aprovados e constantes da bula.

Diante da preocupação dos registros de 145 notificações de suspeitas de eventos adversos e seis suspeitas de casos com desfecho de óbito, entre 2020 até 7 de dezembro de 2025, Anvisa determinou que farmácias e drogarias passassem a reter a receita desses medicamentos assim como acontece com os antibióticos. A validade das receitas é de até 90 dias, a partir da data de emissão.

Cuidados

A agência recomenda que os usuários desses medicamentos procurem atendimento médico imediato, em caso de dor abdominal intensa e persistente, que pode irradiar para as costas e vir acompanhada de náuseas e vômitos — sintomas sugestivos de pancreatite.



Os profissionais de saúde devem interromper o tratamento, ao suspeitar da reação, e não dar prosseguimento, caso o diagnóstico seja confirmado.

Outras orientações

Não usar agonistas de GLP-1 sem prescrição e acompanhamento médico.



Nunca reiniciar o medicamento caso tenha tido pancreatite confirmada.

Não adquirir medicamentos por fontes não confiáveis (internet, comércio informal).

Veja também