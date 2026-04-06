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Saúde Pública Anvisa endurece fiscalização sobre canetas emagrecedoras e mira irregularidades na importação Grupo de trabalho com entidades médicas e do setor de saúde deve ser criado para acompanhar o tema

A Anvisa anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para reforçar o controle sanitário de medicamentos injetáveis usados para emagrecimento, como os agonistas de GLP-1, classe que inclui substâncias como semaglutida, tirzepatida e liraglutida. A decisão ocorre em meio ao avanço de irregularidades na importação de insumos e na produção por farmácias de manipulação.

Entre as ações, a agência prevê revisão das regras atuais, intensificação de fiscalizações e até suspensão do funcionamento de estabelecimentos considerados de risco. Também serão ampliadas as inspeções em empresas que importam insumos farmacêuticos e firmadas parcerias com órgãos reguladores internacionais. Um grupo de trabalho com entidades médicas e do setor de saúde deve ser criado para acompanhar o tema.

Segundo a agência, o movimento busca conter práticas que podem comprometer a segurança dos pacientes.

— Não estamos proibindo a manipulação. O que está sendo feito é o aperfeiçoamento desse normativo para possibilitar e dar essa garantia — afirmou o diretor Leandro Safatle.

Dados levantados pela própria Anvisa mostram um descompasso entre a quantidade de insumos importados e a demanda esperada no país. No segundo semestre de 2025, foram trazidos ao Brasil cerca de 130 quilos de substâncias, volume suficiente para produzir até 25 milhões de doses.

No caso da tirzepatida, por exemplo, pedidos de importação feitos entre novembro de 2025 e abril de 2026 ultrapassaram 100 quilos — o equivalente a cerca de 20 milhões de doses. Parte dessas solicitações foi barrada: 14 pedidos foram negados em março por problemas relacionados ao controle de qualidade.

Irregularidades e interdições

A fiscalização também identificou falhas relevantes na cadeia de produção. Em 2026, foram realizadas 11 inspeções, número superior ao registrado em todo o ano anterior, que resultaram na interdição de oito empresas, incluindo farmácias de manipulação e uma importadora.

Entre os principais problemas encontrados estão falhas nos processos de esterilização, ausência de controle de qualidade adequado e uso de insumos sem comprovação de origem. Ao todo, mais de 1,3 milhão de unidades de produtos estéreis foram apreendidas.

Uso indevido e eventos adversos

Outro ponto de preocupação é o aumento de relatos de efeitos adversos associados ao uso desses medicamentos. Dados do sistema VigiMed indicam crescimento nas notificações, muitas delas sem identificação clara da origem do produto.

Um estudo citado pela agência aponta que cerca de 26% dos casos estão relacionados ao uso fora das indicações aprovadas em bula, o chamado uso “off-label”, o que aumenta os riscos à saúde.

Mercado em expansão

O interesse por medicamentos à base de semaglutida, como os popularizados para tratamento de diabetes e emagrecimento, deve crescer ainda mais. Isso porque a patente da substância expirou no Brasil em março deste ano, abrindo espaço para novos produtos.

Atualmente, há oito pedidos em análise na agência para medicamentos com esse princípio ativo, além de outros nove aguardando início da avaliação técnica. Apesar disso, a Anvisa reforça que nenhum produto pode ser comercializado sem comprovação de eficácia, segurança e qualidade, atestadas por registro oficial.

A agência avalia que o reforço regulatório é necessário para acompanhar a expansão desse mercado e evitar que o aumento da oferta ocorra sem os padrões sanitários exigidos.

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