Nos últimos dias 26 a 28 de julho, uma equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou missão técnica no Recife, Pernambuco, com o objetivo de acompanhar as ações de controle do surto do fungo Candida auris nos hospitais da região.

Até o momento, foram notificados 10 casos confirmados de Candida auris nos quatro surtos em vigência em Pernambuco, que envolvem os hospitais: Miguel Arraes, Tricentenário em Olinda, Real Português e da Restauração. Os hospitais deverão manter a vigilância de pacientes por 6 meses para que o surto seja considerado encerrado.

A missão, que contou com a participação de servidores da Anvisa e do diretor Alex Machado Campos, realizou visitas técnicas, com o objetivo de conhecer as ações desenvolvidas para o controle de infecção hospitalar, com enfoque na C. auris, nos hospitais do Grande Recife, incluindo o Hospital Miguel Arraes e o Hospital da Restauração, além de reunião com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa)

