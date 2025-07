Anvisa faz recolhimento de medidor de glicose e interdita teste de glicose sanguínea; veja os lotes

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou nesta quinta-feira (17) o recolhimento e a suspensão de três lotes do medidor de glicose sanguínea Ok Pro: OKPR000266498, OKPR000266508 e OKPR000266509, que são fabricados pela empresa Biomolecular Technology Comércio, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais Ltda.

Dessa forma, passa a ser proibido comercializar, importar, distribuir, anunciar e utilizar qualquer um dos lotes suspenso.

Segundo a agência, os produtos foram reprovados nas análises realizadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz).

Além disso, foram interditados os lotes HHH240415B-1 e B30025B25-1 do teste de glicose sanguínea Ok Pro. O primeiro não obteve resultado satisfatório nos três testes realizados pela Fiocruz.

Já o segundo apresentou resultado insatisfatório no ensaio de análise de conformidade.

O que você deve fazer se tiver o produto

A Anvisa orienta que os consumidores devem entrar imediatamente em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante, pelo e-mail [email protected], para mais informações a respeito do recolhimento e da substituição do produto.

